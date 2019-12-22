Возникла ситуация, когда соединение нужно сбросить через использование скрипта. В сетевой инфраструктуре присутствует IP камера, которая после полного цикла переключения между провайдерами не восстанавливала свою работу. Эту выражалось в отсутствии изображения на облачном сервисе.
Как сбросить соединение в MikroTik используя скрипт
Данный фрагмент был помещен в утилиту Netwatch, использование которой описано в статье “Настройка отправки email в MikroTik через скрипт в Netwatch →“. Соединение нужно было сбрасывать при восстановлении работы первого провайдера.
:foreach i in=[/ip firewall connection find src-address~"192.168.1.103" protocol~"tcp"] do={ /ip firewall connection remove $i }
- src-addres – адрес узла локальной сети;
- protocol – протокол соединения.